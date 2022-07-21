شكرا لقرائتكم خبر عن لمنع انتشار العشوائيات.. تعرف على ضوابط إعداد المخططات التفصيلية بالقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد ملف الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية من أهم وأبرز الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة فى ظل ما تبذله الدولة من جهود للقضاء على العشوائيات، وفيما يلى نستعرض ضوابط وإجراءات إعداد المخططات التفصيلية داخل المدن والقرى وفقا لقانون البناء الموحد.

ووفقا للقانون...

تنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية، تتولى داخل نطاقها الإدارى القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإقليم المحافظة وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانية من خلال مراكزها الإقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة، وذلك وفقًا للاحتياجات التى يحددها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وفى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية.