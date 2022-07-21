شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول ولايبزيج اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل من قبل عشاق الكرة الأوروبية والعالمية في كل مكان من معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول الليلة ضد لايبزيج الودية ضمن الاستعدادات للأندية لبطولتي الدوري الإنجليزي والألماني للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

ويعول ليفربول في تلك المواجهة على النجوم الكبار مثل محمد صلاح وتياجو ألكانتار وأكثر من لاعب من أجل التحضيرات الجيدة لتلك المواجهة المرتقبة الليلة.

تشكيلة ليفربول المتوقعة

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أدريان.

وفي خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان ديك، تسيميكاس.

وفي خط الوسط: إليوت، هندرسون، تياجو.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، دياز.

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة ليفربول

وأعلنت قناة الشارقة الرياضية المفتوحة على النايل سات عن نقل فعاليات مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ولايبزيج والتي ستقام الليلة السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر يوليو الجارى في تمام الساعة السابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، وبإمكانكم الحصول على تردد القناة على النحو التالي: