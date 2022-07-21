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اصابة الرئيس الامريكي جو بايدن بفيروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض في بيان رسمي، ان "بايدن يعاني من أعراض خفيفة وسيستمر في أداء عمله عن بعد رغم خضوعه للعزل".

 

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن "هذا الصباح، جاءت نتيجة اختبار الرئيس بايدن لكوفيد-19 إيجابية".

 

وأشارت إلى أن "الرئيس تلقى تطعيما كاملا، وحقنتان إضافيتان من اللقاح و"يعاني من أعراض خفيفة جدا".

 

ويذكر ان البيت الأبيض اعلن في ايار الماضي عن اصابة آشلي بايدن، ابنة الرئيس جو بايدن، بفيروس كورونا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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