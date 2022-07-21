رئيس بيلاروسيا: وقف الحرب بيد أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

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رأى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، في مقابلة حصرية مع ”فرانس برس“ اليوم الخميس، أن الحرب في أوكرانيا لن تتوقف إلا إذا قبلت كييف بخسائرها وتفاوضت مع روسيا.



وقال لوكاشنكو، الحليف الرئيس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ”كل شيء رهن بأوكرانيا.. في اللحظة الراهنة يمكن للحرب أن تنتهي في ظروف أفضل بالنسبة لأوكرانيا.. عليها أن تجلس إلى طاولة المفاوضات، وتوافق على عدم تهديد روسيا بعد اليوم“.

واعتبر لوكاشنكو أن الغرب أراد نزاعًا مع روسيا و“تسبب بالحرب في أوكرانيا“.