إصابة الرئيس الأمريكي بالفيروس اللعين

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إصابة الرئيس الأمريكي، جو بايدن البالغ من العمر 79 عاما، بفيروس كورونا، بعد خضوعه لاختبار الفيروس.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن أعراض كورونا لدى بايدن معتدلة، موضحا أنه سيمارس عمله عن بُعد.

ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن تلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وحصل على جرعتين معززتين من اللقاح، موضحا أن هذه هي المرة الأولى التي يٌصاب فيها بايدن بالفيروس.

مصاب بالسرطان

وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في خطأ أثناء إلقاء كلمة، فُهم منه أنه مصاب بالسرطان، قبل أن يتدخل البيت الأبيض ويؤكد عدم إصابة الرئيس بالمرض الخبيث.

وكان بايدن يتحدث في ولاية ماساتشوستس، الأربعاء، حيث استعرض الإجراءات الجديدة التي ستتخذها إدارته لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال بايدن بصيغة الفعل المضارع باللغة الإنجليزية إنه يعاني من مرض السرطان، ولم يوضح أنه تعافى من المرض، ما جعل كثيرين يعتقدون أنه لا يزال مصابا به.

وفي وقت لاحق، قال البيت الأبيض إن بايدن كان يشير إلى مرض سرطان الجلد الذي أصيب به والعلاج الذي تلقاه إثر ذلك، قبل أن يصل إلى السلطة العام الماضي.