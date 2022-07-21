شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة ورفع كفاءة شبكات المياه تتصدر توصيات مجلس الشيوخ للحكومة بقطاع الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزمة من التوصيات التي أقرتها لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد، وذلك فى ضوء دراستها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية الجديدة 2022/2023، فى مجال الاسكان ابرزها الاستمرار في مبادرة حياة كريمة علي مستوي القرى والتوابع.





وفي هذا الصدد، نستعرض توصيات اللجنة البرلمانية في مجال الإسكان:1- ضرورة الاستمرار فى مبادرة حيـاة كريمة على مستوى القرى والتوابـع مـع البـدء فى المرحلـة الثانية فى موعدها لتحقيـق الاستقرار الاجتماعى والرضــا الشـعبى لعـدد 60 مليـون مواطن.

2- أهمية زيادة الاعتمادات المالية لإحـلال ورفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لتكون (5) مليارات جنيه بدلا من (2) مليار جنيه.

3- ضرورة تدبير اعتمادات ماليـة لإحلال ورفع كفـاءة المساكن الاقتصادية والمنخفضة التكاليف المتواجدة بالمحافظات نظرا لسوء حالتها التى تمثـل خـطـورة داهمة علـى حـيـاة المواطنين مع إسناد هذا الملف لصندوق التنمية الحضارية.

يُشار إلى أن القانون رقم 2 لسنه 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حدد تفصيلا اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل وفى مقدمتها التعمير الحضرى والريفى، الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى، المرافق العامة، مواد البناء، التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدنالجديدة، التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات.

يأتى ذلك إلى جانب اختصاصها بالتشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير، فضلا عن الإدارة المحلية والمجالس المحلية وتشريعات الإدارة المحلية، والطيران المدنى والنقل الجوي، والنقل البرى و البحرى والنهرى، وقناة السويس، والموانئ والطرق والكبارى، السياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية