الرئيس السريلانكي الجديد يؤدي اليمين الدستورية بعد أسابيع من الأزمة

كولومبو: أدى رئيس سريلانكا الجديد رانيل ويكريمسينجه اليمين الدستورية اليوم الخميس، بعد احتجاجات حاشدة شهدت فرار سلفه من البلاد.

وأدى ويكريمسينجه (73 عاما) اليمين الدستورية غداة انتخابه لهذا المنصب، في تصويت سري أجراه أعضاء البرلمان.

ويشار إلى أن ويكريمسينجه جاء بدعم من حزب الشعب السريلانكي الحاكم.

وانتشرت تعزيزات أمنية مشددة حول مجمع البرلمان خلال المراسم التي تم تأديتها أمام رئيس المحكمة العليا جايانثا جاياسوريا، بيد أنه لم تكن هناك أي محاولات للاحتجاج في المنطقة.

ويعد ويكريمسينجه واحدا من أكثر السياسيين خبرة في البلاد، حيث ينحدر من عائلة من البرلمانيين كما أنه شغل منصب رئيس الوزراء ست مرات. ومن المقرر أن يعين رئيسا جديدا للوزراء.

وتعهد ويكريمسينجه باتخاذ إجراءات ضد المحتجين الذين يتحولون إلى العنف، لكنه قال إنه لن يتدخل في المظاهرات السلمية.

وأجبر الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا على التنحي بعد أن خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع احتجاجا عليه ما اضطره إلى الفرار من البلاد في 13 تموز/يوليو الجاري واستقالته رسميا في وقت لاحق.