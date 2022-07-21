رئيس كازاخستان يزور السعودية السبت لبحث الفرص الاستثمارية وأزمة الطاقة

الرياض: يصل الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف السبت المقبل إلى جدة في زيارة للسعودية تدوم يومين، يلتقي خلالها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين.

وصرح مصدر في سفارة كازاخستان لدى الرياض، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، بأن محادثات الجانبين سوف تتناول تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا والمساعي الدولية لإيقافها، وتطورات مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأزمة الطاقة، إلى جانب استعراض مسار التعاون بين البلدين في ضوء الاتفاقات المبرمة بينهما من خلال الاستفادة الكاملة من الفرص غير المسبوقة التي توفرها رؤية المملكة 2030 تحت مظلة اللجنة السعودية الكازاخستانية المشتركة.

وأكد أن المملكة شريك وثيق لجمهورية كازاخستان على مختلف الأصعدة، وعلى وجه الخصوص في العالم الإسلامي.

وكشف أن وفد بلاده سيعرض خلال الزيارة فرص الاستثمار المواتية لتنفيذ المشاريع المشتركة في كازاخستان في المجالات الزراعية والبتروكيماوية والمعدنية والمالية وكذلك السياحة والتعدين، مع التركيز على تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية والشراكات طويلة الأجل بين القطاع الخاص في البلدين.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية كازاخستان مباشرة بعد إعلانها في سنة 1991م وكانت أيضا (المملكة) من أوائل الدول التي دعمت كازاخستان وقدمت يد العون والمساعدة لها.

ومن المعروف أن كازاخستان عضو في مجموعة (أوبك بلس) النفطية التي تضم عشر دول خارج دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تضم بدورها ثلاث عشرة دولة، كما تعد إحدى أهم الدول المنتجة للغاز في آسيا.