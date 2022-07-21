بعد القصف التركي.. فندق الرشيد يقاطع البضائع التركية

وقال مصدر في الفندق لـ الخليج 365، إن "فندق الرشيد يقاطع البضائع التركية علما ان مشترياتنا بمئات الاف الدولارات شهريا".

يشار الى أن قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من أمس الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و23 جريحاً.



وقرر العراق، بعدها، رفع شكوى لدى مجلس الأمن ضد تركيا.

كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسب التلفزيون الرسمي، بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة وتقديمها الى مجلس الأمن.