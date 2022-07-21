انت الان تتابع خبر بعد القصف التركي.. فندق الرشيد يقاطع البضائع التركية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قرر فندق الرشيد في بغداد، اليوم الخميس، مقاطعة البضائع التركية، رداً على القصف التركي الأخير.
وقال مصدر في الفندق لـ الخليج 365، إن "فندق الرشيد يقاطع البضائع التركية علما ان مشترياتنا بمئات الاف الدولارات شهريا".
يشار الى أن قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من أمس الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و23 جريحاً.
وقرر العراق، بعدها، رفع شكوى لدى مجلس الأمن ضد تركيا.
يشار الى أن قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من أمس الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و23 جريحاً.
وقرر العراق، بعدها، رفع شكوى لدى مجلس الأمن ضد تركيا.
كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسب التلفزيون الرسمي، بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة وتقديمها الى مجلس الأمن.