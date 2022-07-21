انت الان تتابع خبر الموقف الوبائي.. انخفاض إصابات كورونا في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المختبرات الصحية سجلت 3997 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثلت 3119 حالة للشفاء".

وأضافت، أنه "تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة لكورونا لهذا اليوم، 14852 شخصاً للقاح".



يذكر ان يوم امس، سجل العراق 4247 إصابة جديدة بفيروس كورونا.