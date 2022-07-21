بعد القصف التركي.. ابو مازن يدعو الى طرد حزب العمال من العراق

بغداد - ياسين صفوان - دعا النائب احمد عبد الله الجبوري "ابو مازن"، اليوم الخميس، الى طرد حزب العمال التركي من العراق.

وقال ابو مازن في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365، ان "السيادة تستدعي قرارا وطنيا بطرد حزب العمال التركي بذات الطريقة مع مجاهدي خلق لضمان توازن العلاقات مع تركيا و ايران، وليصفوا حساباتهم على أراضيهم واسقاط ورقة التوت في تبرير التدخل، حسب قوله".



واضاف، انه "مثلما طردت سوريا عبدالله أوجلان حان وقت ترحيل العمال الكردستاني من العراق وكأنك يابو زيد ما غزيت".