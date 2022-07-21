حادث مروع يودي بحياة عدد من الاشخاص في اربيل

وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصين لقيا مصرعهما واصيب خمسة اشخاص اخرين جراء حادث مروري مروع على الطريق السريع بمنطقة (بصيرما حرير قنديل) في محافظة اربيل".

واضاف ان "الحادث ادى الى احتراق سيارتين، وان فرق الدفاع المدني والاسعاف حضرت الى مكان الحادث وباشرت بنقل القتلى والمصابين الى المستشفى واخماد الحريق الناتج عن الحادث".