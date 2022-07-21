انت الان تتابع خبر حادث مروع يودي بحياة عدد من الاشخاص في اربيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - لقي شخصين مصرعهم واصيب خمسة اخرين، اليوم الخميس، بحادث مروري مروع في محافظة اربيل.
وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصين لقيا مصرعهما واصيب خمسة اشخاص اخرين جراء حادث مروري مروع على الطريق السريع بمنطقة (بصيرما حرير قنديل) في محافظة اربيل".
واضاف ان "الحادث ادى الى احتراق سيارتين، وان فرق الدفاع المدني والاسعاف حضرت الى مكان الحادث وباشرت بنقل القتلى والمصابين الى المستشفى واخماد الحريق الناتج عن الحادث".