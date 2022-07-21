شكرا لقرائتكم خبر عن بالدليل - ساديو ماني يتفوق على صلاح ويقترب من حصد جائزة الافضل والان مع التفاصيل



محمد الفلاح - بستعد النجم السنغالي ساديو ماني لخضور حفل تكريم الأفضل بالقارة الإفريقية عن عام 2022 حيث تم ترشيحه لحصد الجائزة هذا العام.

وقام النجم السنغالي ساديو ماني بمغادرة المعسكر، المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، ليتجه إلي المغرب من أجل حضور حفل الأفضل في إفريقيا لعام 2022 بمدينة الرباط في المغرب.

وتم توفير لساديو ماني نجم بايرن ميونخ، طائرة خاصة إلي المغرب من أجل حضور حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2022، الذي سيقام في التاسعة مساء اليوم، وذلك بعد مشاركة النجم السنغالي في ودية البافاري ضد دي سي يونايتد الأمريكي.

وينافس ساديو ماني نجم بايرن ميونخ، زميله السابق النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، وإدوارد ميندي حارس أسود التيرانجا وتشيلسي الإنجليزي، على حصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.

ويعد ساديو ماني هو الأوفر حظًا للظفر بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2022، بعد التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، وقيادة بلاده إلي نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

في المقابل، أكدت بعض التقارير الصحفية أن النجم المصري محمد صلاح لن يحضر اليوم الحفل مما يشير إلا ابتعاد حظوظ الفرعون المصري عن حصد الجائزة هذا العام.