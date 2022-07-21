تركيا: لا نطلب «الإذن مطلقًاً» لشنّ هجمات في سوريا

أنقرة: قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الخميس إن تركيا «لا تطلب الإذن مطلقًاً» من أي أحد قبل شن عملية عسكرية في سوريا.

وأوضح «يمكننا تبادل أفكار، لكننا لم ولن نطلب مطلقاً إذناً لعملياتنا العسكرية ضد الإرهاب» محذرا «يمكن أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، بشكل غير متوقع».