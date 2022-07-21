بيسكوف يؤكد أن صحة الرئيس الروسي على ما يرام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

صرّح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن حالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصحية على ما يرام.



وقال بيسكوف بهذا الشأن: "المتخصصون الأوكرانيون في المعلومات بين قوسين، والأميركيون والبريطانيون، في الأشهر الأخيرة يلقون بكذب من مختلف الأنواع حول حالة الرئيس الصحية. هذا ليس سوى كذب".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح في اليوم السابق بأنه أصيب بنزلة برد خفيفة بسبب مكيفات الهواء أثناء زيارته لطهران يوم الثلاثاء، وفي يوم الأربعاء، في منتدى "أفكار قوية لوقت جديد"، سعل بشكل دوري خلال حديثه.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين بأنه "بالنسبة لمكيفات الهواء، نعم، الجو كان حارا فعلا. الحرارة في الشارع كانت 40 درجة مئوية، والأجواء باردة في الداخل بفضل مكيفات الهواء. أنا أيضا صوتي مبحوح وأعاني من نفس الأعراض لنفس السبب. لا أعرف مدى تأثير هذه الاجواء على أعضاء الوفد الآخرين. هذا يحدث أحيانا لا بأس".