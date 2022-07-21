قرقاش يؤكد أن تداعيات حرب أوكرانيا توضح صواب تبني دول المنطقة الحل السلمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، صواب موقف دول المنطقة بشأن رفض استخدام القوة وتبني حل سياسي.



وقال قرقاش، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "في ظل التداعيات الخطيرة للحرب في أوكرانيا يتضح جلياً صواب موقف دول المنطقة تجاه التطورات المقلقة للملف".

وأضاف: "مع شلل آليات النظام الدولي في حفظ السلام، تبقى مواقف المنطقة متوافقة مع مبادئ رفض استخدام القوة وانتهاك سيادة الدول والدعوة لوقف إطلاق النار وتبني الحل السياسي".

وكان قرقاش، أكد في تغريدة سابقة أن مواقف دولة الإمارات تحكمها المبادئ والقيم، ولا تنجر وراء المزايدات والانفعالات وسياسة المحاور.

وأشار إلى أن "هذا ما ينطبق على موقفنا من الحرب في أوكرانيا الذي يستند إلى القانون الدولي ورفض استخدام القوة واحترام سيادة الدول وحل الخلافات عبر المسار السياسي والدبلوماسي".

وشدد على أن "الإمارات ليست في وارد التحول عن مواقفها المبدئية وإيمانها بضرورة الاحتكام إلى القوانين وتغليب الحكمة والحوار لإيجاد تسويات سياسية للصراعات والنزاعات الدولية، فنحن نعيش في منطقة لطالما عانت من العنف وندرك معانيه وتأثيراته وانعكاساته السلبية على أوجه الحياة كافة".