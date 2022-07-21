موسكو : حالة الرئيس فلاديمير بوتين الصحية على ما يرام

الشارقة - اميمة ياسر - صرّح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن حالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصحية على ما يرام.

وقال بيسكوف بهذا الشأن: "المتخصصون الأوكرانيون في المعلومات بين قوسين، والأميركيون والبريطانيون، في الأشهر الأخيرة يلقون بكذب من مختلف الأنواع حول حالة الرئيس الصحية. هذا ليس سوى كذب" وفق روسيا اليوم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح في اليوم السابق بأنه أصيب بنزلة برد خفيفة بسبب مكيفات الهواء أثناء زيارته لطهران يوم الثلاثاء، وفي يوم الأربعاء، في منتدى "أفكار قوية لوقت جديد"، سعل بشكل دوري خلال حديثه.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين بأنه "بالنسبة لمكيفات الهواء، نعم، الجو كان حارا فعلا. في الشارع 40 درجة مئوية، وبارد في مكيفات الهواء. أنا بصوت أجش أيضا. لدي نفس الأمر. لا أعرف كيف كان الأمر مع أعضاء الوفد الآخرين. هذا يحدث أحيانا لا بأس".