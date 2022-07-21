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الجيش الروسي: سكان غرب أوكرانيا يرفضون الالتحاق بالجيش الأوكراني

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الشارقة - اميمة ياسر - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن سكان المناطق الغربية من أوكرانيا الذين استدعوا القوات المسلحة الأوكرانية يرفضون الذهاب إلى دونباس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، "على خلفية الخسائر الكبيرة في شرق أوكرانيا، تقوم أوكرانيا بحشد سكان المناطق الغربية في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا، ورفض السكان الذهاب إلى دونباس".

وأشارت إلي أن الأفراد العسكريين من لواء الدفاع الإقليمي الذي تم تشكيله في منطقة فولين بكامل قوته رفضوا المشاركة في الأعمال العدائية.

وقامت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بنزع سلاح اللواء واعتقلت المحرضين وقررت إعادة تنظيم الوحدة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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