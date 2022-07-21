شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أولويات للحكومة بالموازنة الجديدة.. التركيز على دفع أنشطة الصحة والتعليم أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أولويات الحكومة، والتي تعتبر في الوقت نفسه ركائز موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، وفي مقدمتها الأستمرار في دفـع جـهـود الحماية الإجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

كما تشمل اولويات الحكومة، التركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الإقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير

ويشير البيان المالي، إلي أنه تم وضع تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 22/23 خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى نهاية فبراير 2022 وبعد التفاوض والتشاور مع نحو 669 جهـة موازنية وكذلك كافة المصالح الإيرادية وغير الإيراديـة التابعة لوزارة المالية.

كما أنه تم إعـداد تقديرات الموازنة فـي ضـوء تقديرات الإقتصاد العالمي السائدة مـن قبـل المؤسسات الدوليـة حـتـى نـهـايـة يناير 2022 وأيضاً تقديرات وافتراضـات الإقتصاد المحلى المعدة من كافة الجهات والوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية.