الصين تهدد مجددا باتخاذ تدابير فعالة في حال زارت بيلوسي تايوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، بأن الصين من المؤكد ستتخذ إجراءات في حالة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.



وقال وانغ في إفادة صحفية يم الخميس: "أعربت الصين مرارا عن موقفها الذي ينحصر في أنها تعارض بشدة زيارة رئيسة مجلس النواب بيلوسي إلى تايوان"، مشيرا في هذا السياق إلى أنها "ستنتهك مبدأ الصين الواحدة وأحكام البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وستضر بشكل خطير بسيادة ووحدة الأراضي الصينية، وستكون بمثابة ضربة خطيرة للأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية، وسترسل إشارة كاذبة للقوى الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الصينية قائلا: "إذا استمر الجانب الأمريكي في التمسك بموقفه، فستتخذ الصين بالتأكيد تدابير فعالة للرد والتصدي بحزم. وسوف نفي بوعدنا".

وكانت صحيفتا فايننشال تايمز وبوليتيكو قد افادتا في وقت سابق بأن نانسي بيلوسي، التي تشغل ثالث أهم منصب في التسلسل الهرمي للحكومة الأمريكية، تعتزم زيارة جزيرة تايوان في أغسطس، فيما كانت رئيسة مجلس النواب تخطط لزيارة تايوان في أبريل، إلا أن الزيارة تأجلت بسبب فيروس كورونا، بينما صرّح الرئيس الأمريكي بايدن يوم الأربعاء بأن الكونغرس لا يدعم فكرة زيارة بيلوسي للجزيرة في المرحلة الحالية.