14 ألف إصابة في 70 دولة .. الصحة العالمية تدرس إطلاق «حالة طوارئ عالمية»

الشارقة - اميمة ياسر - تدرس منظمة الصحة العالمية، تصنيف فيروس جدري القرود، حالة طوارئ عالمية، وذلك بعد رصد 14 ألف حالة إصابة بالمرض في أكثر من 70 دولة.

وبالأمس، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه "بالنسبة لجدري القرود، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن وجود 14000 حالة مؤكدة هذا العام في أكثر من 70 دولة. وحتى الآن، تم الإبلاغ عن خمس وفيات بسبب المرض، كلها في أفريقيا".

ووفقا له، فقد تم تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بـ جدري القرود في أوروبا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، ستجتمع يوم الخميس لمراجعة النتائج المتعلقة بجدري القرود والنظر فيما إذا كان تفشي المرض يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.