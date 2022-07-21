جوارديولا يعترف بالتفاوض مع كوكوريلا

وصرح جوارديولا، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "نحن في مفاوضات مع برايتون لضم كوكوريلا، إذا لم تكتمل بالنجاح فلدينا البدلاء كانسيلو، ويلسون اللاعب الشاب، وأكي".

وأضاف: "هالاند؟ بمجرد أن يصل إلى كامل لياقته، فلا يمكن إيقافه".



وقدم كوكوريلا أداء مميزا مع برايتون في الموسم الماضي، مع ظهوره الأول في البريميرليج، وفاز بجائزة لاعب العام في النادي.

وكان كوكوريلا قد انضم إلى برايتون مقابل 15.4 مليون جنيه إسترليني من خيتافي مطلع الموسم الماضي.

وبدوره لا يرغب برايتون في رحيل كوكوريلا، وسيتطلب الأمر من مانشستر سيتي التقدم بعرض مالي كبير لإقناع برايتون بترك اللاعب، خاصة وأنه يتبقى في عقده الحالي 4 سنوات.

