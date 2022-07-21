قصف دهوك.. حزب العمال الكردستاني يرد على اتهامات انقرة

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

قال حزب العمال الكردستاني، الخميس، أنه لا يملك قوات في المنطقة التي تعرضت للقصف التركي يوم أمس في دهوك.



وقال الحزب في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "لا ينبغي لأحد أن يحاول إخفاء هذه المجزرة المتعمدة للدولة التركية، لأن هذه ليست المذبحة الأولى للدولة التركية وهي استهدفت في 11 آب/ أغسطس عام 2020 اثنين من كبار المسؤولين العسكريين العراقيين"، مبينا أنه "ليس من قبيل المصادفة أن الدولة التركية تعمدت استهداف المدنيين في بامرني وكاني ماسي في السنوات القليلة الماضية".

وأضاف، "لا تتوجد قواتنا في المنطقة التي وقعت فيها المجزرة، التلال المحیطة تحتلها الدولة التركية وتهيمن على المنطقة، هناك أيضا قوات حدودية عراقية وقوات مختلفة من حكومة إقليم كردستان في المنطقة ولسنا موجودین فیها البتة".

اتهمت تركيا، يوم أمس، حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء القصف الذي استهدف دهوك اليوم.

ويوم أمس، تعرض أحد المصايف في محافظة دهوك إلى قصف جوي، أسفر عن قتل تسعة مدنيين عراقيين، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.