انت الان تتابع خبر الجدلُ مستمر... رئاستا الوزراء والجمهورية تعمقان الخلافات‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تحرصُ قوى الإطار التنسيقي على الإسراعِ بتشكيلِ الحكومة وحسم ِمرشح ِرئيسِ الوزراء.. فيما لايزال الجدلُ مستمرا بين الحزبين الكرديين بشأنِ رئاسةِ الجمهورية.

بدأت الضغوط الإعلامية والشعبية تزداد على الإطار التنسيقي وقادته، مع تغريدات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأخيرة، بينما يحاول الإطار تجنبها بالإسراع في حسم مرشحه لرئاسة الحكومة.



ويكثف الإطار اجتماعاته السياسية محاولا لملمة الخلافات الداخلية بين أطراف إطارية يرجح انسحاب بعضها قبل جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، بحسب مصادر، إلا في حالة الاتفاق سريعا على رئيس للوزراء يرضي الجميع.

وتؤكد قيادات في الاطار إن الية الاختيار وضعت والأسماء غربلت، وانها على قاب قوسين أو أدنى من تسمية رئيس الوزراء المقبل، مبينة أن المرشح سيكون مقنعا لكل الفرقاء السياسيين وخصوصا الكتلة الصدرية.



وعلى الضفة الأخرى، لا يملك المتخصصون بالشأن السياسي تفاؤل الإطاريين في تشكيل الحكومة، وخاصة بعد التغريدة الأخيرة للصدر، إذ يرون أنها أطاحت بكل مرشحي الإطار من الخط الأول لرئاسة الوزراء، بل حتى مرشحي الخط الثاني المقربين منهم، مع احتمالية أن الأمور تسير باتجاه بقاء مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة مدة غير محددة، مع انتخابات مبكرة جديدة غير معلومة الموعد.

فيما لا يفضل مجلس النواب عقد جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية وتكليف شخصية لرئاسة الوزراء ما لم يسبقه إتفاق سياسي خارج المجلس لأن ذلك سيؤدي إلى التعقيد والمزيد من الخلافات .