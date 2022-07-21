لافروف يقوم بزيارة إلي عدد من الدول الإفريقية في هذا التوقيت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيقوم في الفترة ما بين 24 و28 يوليو الجاري بزيارة إلى عدد من الدول الإفريقية.



وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "في الفترة من 24 إلى 28 يوليو الجاري سيقوم لافروف (وزير الخارجية الروسي) بزيارة عمل إلى مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن أمس الأربعاء، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" و"RT" عن زيارته المقررة لعدد من الدول الإفريقية، من بينها مصر، التي وصفها بأنها الشريك رقم واحد لروسيا في القارة الإفريقية.