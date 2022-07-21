عاجل.. استقالة رئيس الوزراء الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الرئاسة الإيطالية، صباح الخميس، تقديم رئيس الوزراء، ماريو دراجي، استقالته من منصبه.



وقال قصر الرئاسة في بيان "رئيس الوزراء دراجي قدم استقالته".

وأضاف البيان أن رئيس البلاد، طلب من دراجي، استمرار حكومته كحكومة تصريف أعمال.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي البرلمان، أبلغ اليوم الخميس، أنه سيجتمع مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا وسيبلغه بنواياه.

جاء ذلك بعد سحب ثلاثة أحزاب في الحكومة الائتلافية دعمها لحكومته.

وقالت مصادر سياسية لـ"رويترز"، إن رئيس الحكومة سيستقيل من منصبه، مما يفتح الطريق دون شك لإجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر/ تشرين أول.

وخلال الأيام الماضية، حاول رئيس الوزراء الإيطالي إطلاق صافرة النهاية لحكومته، لكنه يتعرض لضغوط من أجل البقاء في منصبه لبعض الوقت.

وعقب شهور من تفاقم التوترات داخل حكومته، ورفض "حركة الخمس نجوم"، وهي عضو رئيسي في الائتلاف، التصويت مع الحكومة، توجه دراجي على الفور إلى القصر الرئاسي لتقديم استقالته.

لكن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا رفض الاستقالة وطالبه بالانتظار لبعض الوقت أملا في التوصل إلى حل من شأنه الإبقاء على حكومته، وفقا لصحيفة بوليتكو الأمريكية.