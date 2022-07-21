إصابات فيروس كورونا في العالم تتجاوز 566 مليوناً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 566.8 مليون حالة حتى صباح الخميس.



وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 06.30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 566 مليوناً و780 ألف حالة، مقابل 565 مليوناً و198 ألف حالة في مثل هذا التوقيت يوم الأربعاء.

وارتفع إجمالي الوفيات لستة ملايين و 380 ألف وفاة.

وارتفع إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 ملياراً و 849 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.