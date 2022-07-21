الزيارة الرسمية الأولى لدولة صربيا .. السيسي يتوجه لنصب الجندي المجهول

الشارقة - اميمة ياسر - يصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى ساحة النصب التذكاري بالعاصمة الصربية بلجراد، وذلك خلال زيارته الرسمية الأولى لدولة صربيا، وفقًا لما أفاد به موفد إكسترا نيوز.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،جلسة مباحثات على مستوى القمة مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، في العاصمة الصربية بلجراد، أمس الأربعاء.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الصربي استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس ضيفا عزيزا في صربيا للمرة الأولى، معربا عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعبًا، ومشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر وصربيا، مع تأكيد حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على جميع المستويات، لاسيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط وإفريقيا.

من جهته، توجه السيسي بالشكر للرئيس فوتشيتش على دعوته لزيارة صربيا وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مجددا التهنئة على إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية صربيا لولاية ثانية، بما يعكس ثقة المواطنين الصرب في قيادته في مرحلة تاريخية تتسم بالعديد من التحديات السياسية والاقتصادية، ومشيدا بمتانة العلاقات الممتدة بين مصر وصربيا ومدى تميزها، خاصةً على صعيد حركة عدم الانحياز، مع الإعراب عن اهتمام مصر المتبادل بتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها في كافة المجالات واستمرار التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين واستكشاف أوجه التعاون بينهما.