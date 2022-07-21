أوكرانيا : روسيا بدأت بالغاز ثم بهجوم شامل

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تستخدم بلاده كحقل تجارب للقيام بمزيد من الهجمات ضد دول أوروبية أخرى.

وتابع زيلينسكي في خطاب أمس أن "روسيا تختبر في أوكرانيا كل شيء يمكن أن تستخدمه ضد دول أوروبية أخرى"، مضيفا "أنها بدأت بحروب الغاز و اكتملت هجوم شامل، بإرهاب الصواريخ وحرق المدن الأوكرانية".

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تريد أيضا أن تهزم روسيا لتكون الدول الأخرى في أمان. وقال"كلما كان هذا أسرع،كلما قل الضرر والمعاناة لجميع العائلات الأوروبية، التي سوف تواجهه جميع الدول الأوروبية".

هيمارس

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه مرة أخرى لراجمات الصواريخ من طراز هيمارس التي قدمتها الولايات المتحدة، بعد حوالي خمسة أشهر من بدء الحرب.

وشدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الوقت ذاته على أهمية الحصول على أنظمة دفاع جوي.

وقال إن هناك بالفعل اتفاقيات مع شركاء دوليين، ولكن بالنظر إلى الهجمات الروسية، فإن الأمر يتطلب "سرعة مختلفة تماما ومستوى حماية مختلف تماما".