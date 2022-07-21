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السومرية تنشر أسماء وأعمار ضحايا القصف التركي على دهوك

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365 أسماء وأعمار شهداء الاعتداء التركي، أمس الاربعاء، والذي استهدف مصيف برخ في قضاء زاخو بمحافظة دهوك.
الأسماء ادناه:

1- سجاد محمد جاسم (24 سنة) بغداد

2- علي صباح اسماعيل (43 سنة) بغداد

3- عباس علاء عبد الأحد (30 سنة) بغداد

4- زهراء خيري محمد (سنة واحدة) بغداد

5- سارة قيس علي (12 سنة) بغداد

6- زهرة قيس علي (16 سنة) بغداد


7- طه عبد الرحمن (25 سنة) بغداد

8- حسين عبد الأمير (55 سنة) كربلاء المقدسة

9- عباس محمد جواد - كربلاء المقدسة".

واستهدف قصف تركي مصيف برخ بمحافظة دهوك أمس الأربعاء، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى 31 جريحاً.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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