انت الان تتابع خبر السومرية تنشر أسماء وأعمار ضحايا القصف التركي على دهوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365 أسماء وأعمار شهداء الاعتداء التركي، أمس الاربعاء، والذي استهدف مصيف برخ في قضاء زاخو بمحافظة دهوك.