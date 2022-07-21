انت الان تتابع خبر السومرية تنشر أسماء وأعمار ضحايا القصف التركي على دهوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365 أسماء وأعمار شهداء الاعتداء التركي، أمس الاربعاء، والذي استهدف مصيف برخ في قضاء زاخو بمحافظة دهوك.
الأسماء ادناه:
6- زهرة قيس علي (16 سنة) بغداد
7- طه عبد الرحمن (25 سنة) بغداد
1- سجاد محمد جاسم (24 سنة) بغداد
2- علي صباح اسماعيل (43 سنة) بغداد
3- عباس علاء عبد الأحد (30 سنة) بغداد
4- زهراء خيري محمد (سنة واحدة) بغداد
5- سارة قيس علي (12 سنة) بغداد
6- زهرة قيس علي (16 سنة) بغداد
7- طه عبد الرحمن (25 سنة) بغداد
8- حسين عبد الأمير (55 سنة) كربلاء المقدسة
9- عباس محمد جواد - كربلاء المقدسة".
واستهدف قصف تركي مصيف برخ بمحافظة دهوك أمس الأربعاء، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى 31 جريحاً.