مدير الاستخبارات الأمريكية يعلق على صحة الرئيس الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

علق مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، على صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط الشائعات الأخيرة التي تشكك بصحته.



وأجاب بيرنز ردا على سؤال صحفي خلال حضوره منتدى "آسبن للأمن" في ولاية كولورادو الأمريكية، عما إذا كانت الحالة الصحية لبوتين مستقرة أم لا، قائلا: "هناك الكثير من الشائعات حول صحة الرئيس بوتين، وبقدر ما يمكننا أن نقول، إنه يتمتع بصحة جيدة تماما"، منوها بأن هذا ليس "حكما استخباراتيا رسميا".

وبحسب موقع صحيفة "بوليتيكو" فإن تصريحات بيرنز عن صحة الرئيس الروسي تقوض الشائعات المستمرة بأن بوتين يعاني من المرض بينما يواصل عمليته العسكرية في أوكرانيا، كما أنها تضعف الآمال لدى خصوم بوتين بأن زوال روسيا وشيك.