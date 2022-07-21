" فياتشيسلاف فولودين" يفسر سبب إصرار بايدن على إطالة أمد الأزمة في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

أوضح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين سبب عزم وإصرار الرئيس الأمريكي جو بايدن لمواصلة الأزمة في أوكرانيا.



وقال فالودين في منشور: "بعد ثلاثة أشهر ونصف، ستُجرى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الولايات المتحدة. من المهم للغاية أن يحتفظ الرئيس بايدن بأغلبية مؤيديه فيها. وإلا فقد يتم عزله.. يحتاج بايدن إلى استمرار الأعمال العدائية في أوكرانيا من أجل الاحتفاظ بالسلطة. ليس لديه خيار آخر".

وأضاف فالودين أن أوكرانيا تلعب دورا مهما في هذه الانتخابات الأمريكية. ووفقا له، فعندما كان بايدن يشغل منصب نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما، شارك بايدن في الحياة السياسية لأوكرانيا وكان من مؤيدي أحداث الميدان، وبعد أن أصبح بايدن رئيسا للولايات المتحدة، نادى باستمرار الحرب حتى آخر أوكراني، وفعل كل شيء لمنع تسوية سلمية في دونباس.

وتابع فالودين قائلا: "في وقت من الأوقات، أيد بايدن الانقلاب في كييف، النظام النازي. واليوم، ومن أجل التشبث بسلطته، يغرق العالم بأسره في نزاع مسلح وأزمة اقتصادية.. التضخم في الولايات المتحدة يحطم الأرقام القياسية على مدى الأربعين عاما الماضية، كان نمو الأسعار في الاتحاد الأوروبي هو الأعلى في التاريخ.. فقدت أوكرانيا سيادتها وهي على وشك التفكك. هل تستحق رئاسة بايدن مثل هذه التضحيات؟".