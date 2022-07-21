مقتل أحد قوات حرس الحدود الإيراني في مواجهات على الحدود مع العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

أفادت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية الإيرانية، الخميس، بمقتل أحد عناصر قوات حرس الحدود الإيرانية خلال مواجهات مع مجموعة مسلحة في محافظة كردستان المحاذية لإقليم كردستان العراق.



وأوضحت الوكالة أن "المواجهات أسفرت عن مقتل عنصر إيراني واعتقال أعضاء الخلية المسلحة وضبط عدد كبير من الأسلحة"، دون الكشف عن عدد عناصر هذه الخلية.

والإثنين الماضي، قتل ضابطان من قوات حرس الحدود الإيراني خلال مواجهات بمحافظة كردستان غربي إيران.

بدورها، أفادت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن اثنين من حرس الحدود برتبة ملازم ثاني قتلا خلال اشتباكات مع مسلحين حاولوا الدخول إلى البلاد عبر محافظة كردستان غرب إيران.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في قوات حرس الحدود الإيراني، قوله "تم منع الإرهابيين من التسلل داخل الأراضي الإيرانية واكتشاف كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر".

وفي 9 يوليو/تموز الجاري، قتل عدد من قوات الحرس الثوري خلال اشتباكات مع جماعة كردية معارضة في شمال غربي إيران.

ويبلغ عدد الأكراد نحو 10% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم قرابة 85 مليون نسمة، وتعاني مدنهم من الإهمال، وينتشر فيها الفقر والبطالة.