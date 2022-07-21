شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات القليلة الماضية من أجل معرفة ما هو موعد المباراة المرتقبة بين ليفربول والفريق الألماني ضمن الاستعدادات للبطولات الأوروبية للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج

ويأتي موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ولايبزيج اليوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من شهر يوليو الجارى في المباراة التي أعلن ملعب ريد بول آرينا استضافتها في ألمانيا ضمن استعدادات الفريقين لبطولة الدوري الإنجليزي والألماني الممتاز.

وتنطلق فعاليات المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وبتوقيت القاهرة في السابعة والربع مساءًا.

وكان ليفربول قد لعب مباراتين وديتين قبل مواجهة لايبزيج حيث خسر الأولى على يد مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد، وحقق الفوز في الثانية على كريستال بالاس بهدفين دون رد عن طريق محمد صلاح وجوردان هندرسون.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج

ومن المُنتظر أن تذُاع المباراة عبر قناة الشارقة الرياضية سبورت ويمكنكم الحصول على التردد على النحو التالي:

قمر صناعي نايل سات، تردد 11012، رأسي، معدل الترميز 27500، التصحيح 3/4.

قائمة ليفربول المشاركة في المعسكر التحضيري

أدريان، ألكسندر أرنولد، أليسون، باجسيتيك، كارفالو، تشامبرز، كلارك، كلاركسون، إتش ديفيز، دياز، إليوت، فابينيو، فيرمينو، فراوندورف، جوميز، هندرسون، هيل، جونز، جوتا.

كيتا، كوناتي، مابايا، ماتيب، ميلنر، مورتون، مروزيك، نوريس، نونيز، أوكسليد تشامبرلين، فيليبس، روبرتسون، صلاح، تياجو، تسيميكاس، فان دن بيرج، فان ديك، ويليامز.