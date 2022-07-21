شكرا لقرائتكم خبر عن «العفو الدولية» تتهم حكام ميانمار بارتكاب جرائم حرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء، الجماعة العسكرية الحاكمة في ميانمار، بارتكاب جرائم حرب عبر زرع ألغام مضادة للأفراد «بشكل كثيف» في بلدات بولاية كاياه (شرق)، الغارقة في العنف منذ انقلاب فبراير 2021، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ونددت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان بالاستخدام «الدنيء والوحشي» لهذه العبوات الناسفة المحظورة بموجب اتفاقية أوتاوا التي صادقت عليها عام 1997 أكثر من 160 دولة، لكن بورما ليست من بينها.

وهناك ما لا يقل عن 20 بلدة في هذه المنطقة الحدودية مع تايلاند، معنية، إضافة إلى طريق رئيسي وكنيسة ودروب مؤدية إلى حقول أرز.

ويشير التقرير الذي خلصت إليه دراسة ميدانية أُجريت بين 25 يونيو و8 يوليو، إلى أن «الجنود زرعوا ألغاما أرضية في فناء مساكن وعلى مداخل منازل ومراحيض خارجية».

وأكدت منظمة العفو أن «الألغام الأرضية التي زرعها الجيش قتلت وتسببت في جروح بالغة لمدنيين، وأن استخدام هذه الوسائل له تداعيات خطرة على المدى الطويل، خاصة أنها تمنع الأشخاص النازحين من العودة إلى منازلهم والعمل في أراضيهم».

وتابعت المنظمة الدولية أن «استخدام الجيش ألغاما أرضية ازداد بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، خاصة في إطار انسحابه من بعض المناطق».

ومنذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير 2021، الذي أطاح بالزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي، تشهد مناطق في ميانمار معارك يتواجه فيها الجيش مع ميليشيات محلية تدعمها فصائل إثنية متمردة.

وتواصل الجماعة العسكرية الحاكمة التي تتهم دائما بارتكاب فظائع، حملة القمع الدامية ضد المعارضين التي أدت إلى مقتل أكثر من ألفَي مدني وتوقيف أكثر من 15 ألف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية، وتندد الأمم المتحدة بـ«جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة».

وفي العام 2017، فر أكثر من 740 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة إلى مخيمات في بنجلادش، هربا من فظائع ارتكبها العسكريون وأعمال عنف على نطاق واسع وصفتها واشنطن في مارس أنها «إبادة جماعية».

وتسببت الألغام المضادة للأفراد و«مخلفات متفجرات الحرب» و«الألغام المصنعة يدويا»، في مقتل ما معدله 19 شخصا في اليوم العام 2020، 80% منهم مدنيون، بحسب آخر حصيلة نشرها مرصد الألغام.