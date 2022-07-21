شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع: «نصر الله» يواصل الكلام الزائف عن توازن الرعب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن استمرار كلام زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله عن توازن الرعب زائف، وأشار جعجع خلال حديث مع وفد أمريكي في بيروت بموضوع ترسيم الحدود مع إسرائيل إلى أن «نصر الله» يستخدم هذا الخطاب التصعيدي الذي يستقي منه استمراريته، في محاولة لسرقة أي نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود الذي بات في نهاياته.

وقال: «إن القوات تتواصل في الملف الرئاسي مع الجميع، في مسعى دؤوب وجدي للبحث عن مرشح يكون سياديا في الدرجة الأولى، ويتمتع بالنزاهة والشفافية المطلوبة لقيادة معركة الإصلاح الحقيقي».

وخلال استقباله وفدا من مجموعة العمل الأمريكية في مقره بمعراب، في إطار جولته على القيادات السياسية، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان ومارك سعد.

وبعد أن وضع الوفد رئيس القوات في أجواء لقاءاته، تداول معه في استجرار الطاقة من مصر، إذ أثنى المجتمعون على التقدم الذي يشهده هذا الملف، في ظل جدية الإدارة الأمريكية في إحقاقه، مشددين على وجوب مواكبة الحكومة اللبنانية هذه الجدية لينعم اللبنانيون بهذه الطاقة.

حضر في الاجتماع موضوع ترسيم الحدود البحرية فأطلع الوفد رئيس «القوات» على أجواء الولايات المتحدة الأمريكية ومواقف القيادات اللبنانية من مسألة الترسيم.

وقال جعجع إنه كان مطمئنا إلى مسار هذا الملف، إلا أنه أعرب عن تخوفه من أن يؤدي الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى نقل هذا الملف باتجاه معاكس كليا، ولا سيما أن تصعيد نصر الله يصب في خانتين: إما أن حسن يدري أن هذا الملف يتجه نحو خواتيمه فأعلن تهديده كي ينسب الخواتيم الإيجابية له، مستمرا بنغمة توازن الرعب الزائفة التي يستقي منها استمراريته، وإما تهديده نابع من نية لدى الإيرانيين بإشعال فتيل الحرب انطلاقا من لبنان.

وتمحور اللقاء أيضا حول شؤون المنطقة خصوصا بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أعادت هذه الأخيرة إلى صلب أولويات الإدارة الحالية.

وفي هذا الإطار، شدد جعجع على أهمية أن ينقل الوفد إلى مراكز القرار في العالم ما رآه وسمعه، وأن يحث كل من يلتقيه على ضرورة مواكبة لبنان في المرحلة المقبلة لدقتها، باعتبار أنه بحاجة إلى الإنقاذ وحان الوقت أن يرى شعبه بوادر النور في آخر النفق.​