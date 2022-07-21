وزير الخارجية يكشف لـ السومرية تفاصيل جديدة تخص القصف التركي

بغداد - ياسين صفوان - كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس، تفاصيل جديدة تخص القصف التركي الذي استهدف محافظة دهوك الأربعاء.

وقال حسين في حديث لـ السومرية، "ذهبنا مع القادة العسكريين الى مكان القصف ومسؤولين من الاقليم واعضاء من البرلمان العراقي كانت فاجعة".

وأضاف أنه "خلال القصف كان بين 500-600 سائح اكثرهم من بغداد وجنوب العراق استشهد 9 اشخاص وجرح 31 اخرين".

ولفت حسين الى أنه "اذا كانت هناك مشكلة بين الحكومة التركية وحزب العمال يجب ان لا يتم تصدير المشكلة الى داخل العراق"، كاشفاً أن "خبراء عسكريين عراقيين اثبتوا ان هذه الضربة من الجانب التركي".