عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن يكشف عن إصابته بالسرطان.. والبيت الأبيض يوضح

الخميس 21 يوليه 2022

الخليج 365

علق البيت الأبيض، الأربعاء، على تصريح مثير للجدل للرئيس الأمريكي جو بايدن، قال فيه إنه مصاب بالسرطان.



وأشار بايدن في خطاب له حول الاحتباس الحراري، إلى الانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في مدينة كليمونت بولاية ديلاوير.

وقال: "لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم، مصابون بالسرطان.. لطالما كانت ولاية ديلاوير تعاني من أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في البلاد".

واضطر المكتب الصحفي بالبيت الأبيض، إلى إصدار توضيح حول تصريح بايدن، مشيرا إلى أن الأخير كان يشير خلال خطابه إلى علاجه من سرطان الجلد الذي كان يعاني منه قبل توليه منصب الرئيس، بحسب ما نقلت صحيفة ”نيويورك بوست“ الأمريكية.

وقالت الصحيفة: "بدا تصريح بايدن في البداية وكأنه إعلان صحي غير رسمي بشكل مذهل"، مضيفة أنه ليس من الواضح سبب استخدام بايدن صيغة المضارع لوصف تجربته مع السرطان.