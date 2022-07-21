عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المخابرات الأمريكية تكشف حصيلة ضخمة لخسائر روسيا في أوكرانيا

الخميس 21 يوليه 2022

الخليج 365

كشف مدير المخابرات المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، عن حصيلة "ضخمة" لخسائر روسيا البشرية في حرب أوكرانيا.



ونقلت رويترز عن مدير المخابرات المركزية الأمريكية قوله إن عدد القتلى الروس في حرب أوكرانيا يقدر بنحو 15 ألفا وعدد المصابين ثلاثة أمثاله.

ومع دخول الحرب الأوكرانية شهرها السادس دون أن تضع أوزارها بعد، اتجهت روسيا الأربعاء، إلى سياسة توسيع الأهداف وسّعت لتشمل مناطق جديدة.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أكد الأربعاء، أن الأهداف العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تعد تقتصر فقط على الشرق بل تشمل أيضا "أراضي أخرى"، ويمكن أن تمتد.

لافروف برر هذا التغيير في مقابلة بوضع "جغرافي مختلف" مقارنة بالوضع على الأرض في نهاية مارس/آذار الماضي، عندما قالت موسكو إنها تريد التركيز على الشرق، بعدما فشلت في السيطرة على العاصمة الأوكرانية، كييف.

وحقّقت موسكو مكاسب ميدانية في الأسابيع الأخيرة في دونباس بما في ذلك في مناطق لوهانسك وسيفيرودونيتسك وليسيتشانسك ما مهد الطريق أمامها لمحاولة التقدم نحو مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، غرب منطقة دونيتسك.

وفي غضون ذلك، يستمر قتال عنيف في هذا الجزء من أوكرانيا فيما يمكن لكييف الاعتماد على عمليات التسليم الأخيرة لقطع المدفعية الغربية الأكثر كفاءة.

وفي هذا الإطار، حضّت أوكرانيا الأربعاء حلفاءها على فرض مزيد من العقوبات على روسيا وتسريع تسليمها أسلحة بعدما قالت موسكو إن أهدافها العسكرية في أوكرانيا تتوسع.