ما يقرب من 45 ألف ما بين قتيل ومصاب .. المخابرات الأمريكية تكشف عن خسائر روسيا في أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - صرح مدير المخابرات المركزية الأمريكية "CIA" وليام بيرنز، اليوم الأربعاء 20 يوليو، أن عدد القتلى الروس في حرب أوكرانيا يقدر بنحو 15 ألفا وعدد المصابين ثلاثة أمثاله، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز منذ قليل .

وتتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية ، منذ بدايتها في 24 فبراير الماضي

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".

ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يصران حتى الآن على عدم الانخراط في أي عملية عسكرية في أوكرانيا، كما ترفض دول الاتحاد فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا، عكس رغبة كييف، التي طالبت دول أوروبية بالإقدام على تلك الخطوة، التي قالت عنها الإدارة الأمريكية إنها ستتسبب في اندلاع "حرب عالمية ثالثة".

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