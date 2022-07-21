العراق يعلن الحداد على ضحايا القصف التركي

وجاء في بيان حكومي أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإعلان الحداد في العراق لمدة يوم واحد على أرواح شهداء القصف التركي".

يشار الى أن قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و23 جريحاً.وقرر العراق، اليوم الأربعاء، رفع شكوى لدى مجلس الأمن ضد تركيا.

كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسب التلفزيون الرسمي، بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة وتقديمها الى مجلس الأمن.