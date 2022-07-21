السعودية.. مجلس الشورى يقرر إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

متابعات

قرر مجلس الشورى السعودي، اليوم الأربعاء، مطالبة وزارة التعليم بتقويم تطبيق تجربة نظام الفصول الدراسية الثلاث على مدارس التعليم العام، وفتح المجال أمام العودة لنظام الفصلين السابق.



وقال المجلس عبر حسابه الرسمي في تويتر، إنه أصدر قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم، مضيفاً أن ”على وزارة التعليم تقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام؛ بما يؤدي إلى توصيات تخدم استمرار تطبيقه وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه“.

وأضاف المجلس أن على وزارة التعليم أيضاً ”إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة (النظام الثلثي) على الجامعات السعودية والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها“.