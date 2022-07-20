شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ليفربول اليوم.. الريدز يحسم مصير نجمه ويفاوض جناح أياكس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، آخر المستجدات وأخبار ليفربول اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو الجاري.

ليفربول يستقر على استمرار تشامبرلين

تشامبرلين

وأفادت تقارير صحيفة طبقًا لـ "ذا أتلتيكو"، بأن نادي ليفربول قرر عدم التفريط في خدمات الدولي الإنجليز ي أوكسلد تشامبرلين لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالريدز.



وأوضحت أن تشامبرلين مستمر حتى صيف 2023، بنهاية الموسم المقبل، ومن ثم يقرر مستقبله، حيث أن يورجن كلوب جدد ثقته في اللاعب، وقرر منحه فرصة المشاركة في الميزان الكروي الجديد.

تشامبرلين يخوض فترة تأهيل، من أجل التقليل من الإصابات المتكررة التي يتعرض لها منذ انضمامه إلى ليفربول في عام2017.

ليفربول مهتم بالتعاقد مع أنتوني

أنتوني



وكشفت تقرير صحفي نشره موقع "فوتبول إنسايدر"، أن نادي ليفربول يفكر في التعاقد مع أنتوني جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس، والذي يبلغ من العمر 22 عامًا.

وأوضحت أن قيمة أنتوني تُقدر بـ 59 مليون جنيه إسترليني، ولكن من المحتمل عدم انضمام اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلى ليفربول بسبب تعاقده مع داوين نونيز وفابيو كارفاليو.



ليفربول يدعم صلاح قبل حفل الأفضل في إفريقيا

محمد صلاح

وكتب ليفربول عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"‏كل التوفيق للملك المصري ‎مو صلاح بعد تواجده ضمن الثلاثي المرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا".

المرشحون لجائزة الأفضل في إفريقيا

وجاءت القائمة النهائية للمرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، محمد صلاح نجم ليفربول، ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي.

موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا

ومن المقرر أن يقام حفل جوائز الأفضل في إفريقيا هذا العام في المغرب غدًا الخميس، 21 يوليو، حيث سيتم التقييم لفترة ما بين سبتمبر 2021 إلى يونيو 2022.



موعد مباراة ليفربول ولايبزيج



ويخوض الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، مباراة ودية ضد لايبزيج، غدًا الخميس الموافق 21 يوليو الجاري.

وسيتم إقامة مباراة الفريقين على ملعب ريد بول آرينا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج

وأعلنت قناة الشارقة الرياضية الإماراتية إذاعتها لمباراة ليفربول ولايبزيج غدا ً الخميس، حيث أن تردد القناة على

قمر صناعي نايل سات، تردد 11012، رأسي، معدل الترميز 27500، التصحيح 3/4