شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مانشستر سيتي اليوم.. رحيل مدافعه ورد حاسم على ضم نيمار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، آخر المستجدات وأخبار مانشستر سيتي اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو الجاري.

رحيل زينتشينكو إلى آرسنال

زينتشينكو



وأعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رحيل الظهير الأيسر الأوكراني أوليكساندر زينتشينكو، إلى آرسنال.

ووحه جوارديولا الشكر إلى زينتشينكو على كل ما قدمه مع السيتي، امتنانًا على كل ما قدمه داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أن زينتشينكو انتقل إلى أرسنال خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ومن المقرر أن يعلن نادي آرسنال عن تفاصيل الصفقة خلال الساعات القادمة.

رد حاسم على التعاقد مع نيمار

نيمار

وكانت انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية من صحيفة "لو باريزيان"، أن نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اقترب من الانتقال إلى مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وفي رد حاسم من بيب جوارديولا، قال:" هذا ليس صحيحًا، وأشعر بالأسف لهم، لأن المعلومات التي حصلوا عليها خاطئة، نيمار لاعب رائع دعوه يعبر عن نفسه في باريس".

مفاوضات مانشستر سيتي مع بديل زينتشينكو

مارك كوكوريا



وأكدت صحيفة "الصن" البريطانية، أن مانشستر سيتي يسعى لتدعيم خط دفاعه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بضم صفقة جديدة.

وأوضحت أن مانشستر سيتي يتفاوض مع برايتون لضم الظهير الإسباني مارك كوكوريا، من أجل تعزيز صفوفه.

وأفادت بأن مانشستر سيتي يرى أن المطالب المادية من جانب نادي برايتون للموافقة على بيع الظهير الإسباني مارك كوكوريا مبالغ فيها.

ويطالب برايتون بالحصول على 20 مليون جنيه إسترليني، نظير التخلي عن صاحب الـ23 عامًا، وهو ما يعيق إتمام الصفقة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب أمريكا الودية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، للموسم الكروي الجديد، والذي سيبدأ في 6 أغسطس المقبل، في انطلاقة الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الذي حصدها في الموسم المنقضي على حساب ليفربول بفارق نقطة.

وكان هناك صراع ناري في الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، على قمة البريميرليج، بين مانشستر سيتي وليفربول، حتى الجولة الأخيرة، والتي كانت أكثر إثارة ومتعة بعدما تأرجح الكأس بين السيتيزن والريدز، حتى نجح المان بالظفر به بعد مباراة مثيرة أمام أستون فيلا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد نظيره كلوب أمريكا، في لقاء ودي ضمن الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

وستقام المباراة فجر غدًا الخميس في تمام الساعة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثالثة بتوقيت مصر.