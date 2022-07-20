شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعد بـ«أوامر تنفيذية» لمكافحة آثار التغير المناخي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن أزمة المناخ تعتبر أمرا عاجلا وسيتعامل معها على هذا الأساس لكنه لم يعلن أنها حالة طواريء بما يترتب عليه إجراءات كما يريد الديمقراطيون من حزبه أن يفعل.

وأضاف بايدن أن الأيام المقبلة ستشهد إعلان إدارته عن المزيد من الأوامر التنفيذية لمكافحة آثار التغير المناخي في خطاب ألقاه قرب محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم تم إغلاقها.

وتشهد عدة بلدان أوروبية حرائق ضخمة في الغابات تزامنا مع درجات حرارة استثنائية سجلتها بريطانيا وبلغت 40 درجة مئوية.