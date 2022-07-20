اخبار العالم

بايدن يعد بـ«أوامر تنفيذية» لمكافحة آثار التغير المناخي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعد بـ«أوامر تنفيذية» لمكافحة آثار التغير المناخي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن أزمة المناخ تعتبر أمرا عاجلا وسيتعامل معها على هذا الأساس لكنه لم يعلن أنها حالة طواريء بما يترتب عليه إجراءات كما يريد الديمقراطيون من حزبه أن يفعل.

وأضاف بايدن أن الأيام المقبلة ستشهد إعلان إدارته عن المزيد من الأوامر التنفيذية لمكافحة آثار التغير المناخي في خطاب ألقاه قرب محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم تم إغلاقها.

وتشهد عدة بلدان أوروبية حرائق ضخمة في الغابات تزامنا مع درجات حرارة استثنائية سجلتها بريطانيا وبلغت 40 درجة مئوية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا