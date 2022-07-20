كامالا هاريس: أمريكا استثمرت 700 مليار دولار في القارة الإفريقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 يوليه 2022

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قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، إن بلادها استثمرت نحو 700 مليار دولار في القارة الإفريقية ”للنهوض بالنمو والتنمية المستدامة، ودعم ريادة الأعمال والتجديد والابتكار“.



وأضافت هاريس في كلمة مسجلة بثت خلال افتتاح الدورة الرابعة عشر لقمة الأعمال الأمريكية الأفريقية، اليوم الأربعاء، في مدينة مراكش المغربية، أنها والرئيس جو بايدن يعترفان بأهمية القارة الإفريقية التي ستخصص لها قمة في العاصمة واشنطن نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأشارت إلى أن هذه القمة ”ستسمح بتقاسم التجارب وضمان الإقلاع الاقتصادي والشراكات النموذجية بين إفريقيا وأمريكا“.