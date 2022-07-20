بايدن يكشف عن إصابته بالسرطان ورد عاجل من البيت الأبيض

الشارقة - اميمة ياسر - اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإصابته بمرض السرطان، اليوم الأربعاء، قبل أن يوضح البيت الأبيض في بيان سريع أن الرئيس كان يقصد إلى تلقيه علاجات خاصة بمرض سرطان الجلد قبل توليه منصبه العام الماضي.

وفي خطاب اليوم الأربعاء حول الاحتباس الحراري، قال بايدن، إنه نشأ في مدينة كلايمونت بولاية ديلاوير وهي موقع لعدد كبير من مصافي النفط، مضيفًا: "لهذا السبب أنا والعديد من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابون بالسرطان".

أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في البلاد

قال بايدن: "لهذا السبب أنا والعديد من الأشخاص الآخرين الذين نشأت معهم مصابين بالسرطان ولماذا كانت ولاية ديلاوير تعاني من أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في البلاد".

قبل توليه المنصب

تعليقًا على تصريحات بايدن، أعاد المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، نشر تغريدة لصحفي في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تتضمن التقرير الصحي الخاص ببايدن الصادر في نوفمبر 2021، يشير إلى أن الرئيس الأمريكي كان يعاني من سرطانات الجلد غير الميلانينية قبل توليه المنصب العام الماضي.

وذكرت "ديلي ميل" البريطانية، أن بايدن أزال العديد من سرطانات الجلد غير الميلانينية قبل أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة، مستندة إلى تقرير عن صحة بايدن في نوفمبر 2021.

وقال الدكتور كيفين أوكونور الطبيب الشخصي للرئيس بايدن، في تقريره العام الماضي، إنه لا توجد مناطق يشتبه في إصابتها بسرطان الجلد في هذا الوقت، ولا يزال يخضع للمراقبة بحثًا عن الآفات.