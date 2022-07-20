شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات مصر.. تقرير يكشف نجاحات مصر فى إنشاء محطة الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مصر إنجازاتها ونجاحاتها المتواصلة في الكثير من القطاعات والمجالات المختلفة، والتى كانت على رأسها مشروعات الطاقة والكهرباء، والتى حققت فيها الدولة المصرية نجاحات كبيرة على جميع المستويات، الأمر الذى جعل البلاد مركزا إقيليما للطاقة بأشكالها كافة.

وذكر تقرير لمؤسسة ماعت أن مصر تسعى لتوليد الكهرباء عن طريق محطة الضبعة النووية، والتي تعتبر الضبعة أول محطة للطاقة النووية في تاريخ مصر ويجري بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد نحو 300 كم شمالى غرب العاصمة القاهرة، وتتألف المحطة من 4 وحدات لتوليد الطاقة مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث.

وتابع التقرير أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات كبرى حققتها الدولة المصرية في العديد من المجالات المختلفة، كما أن الطاقة ستساعد على استمرار النجاحات الاقتصادية للدولة المصرية.