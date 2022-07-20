شكرا لقرائتكم خبر عن نجاحات مستمرة ..الدولة تواصل إنجازاتها فى قطاع البترول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقق الدولة المصرية نجاحات وإنجازات كبرى في كافة القطاعات، وعلى رأسها قطاع البترول، الذى حققت فيه الدولة خلال الـ 8 سنوات طفرة كبرى، وهو ما تحدثت عنه العديد من التقارير والإحصائيات الرسمية.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة وإنجازات كبرى في هذا القطاع، حيث إن قطاع الطاقة يحقق سنويا نموا سنويا مستمرا سواء على طريق الاكتشافات أو التصدير، فصادرات البترول ارتفعت في 2021 بنسبة 84,28 % لتصل إلى 12. 9 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار خلال عام الوباء، وذلك طبقا للإحصائيات الرسمية.

وتابع التقرير، إن من النجاحات الكبرى للدولة أنها وضعت نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية.