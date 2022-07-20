ويكرمسينغ رئيسا لسريلانكا

انتخب رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكرمسينغ، رئيسًا بالأمس من قبل المشرعين الذين اختاروا زعيمًا مخضرمًا لقيادة البلاد للخروج من الانهيار الاقتصادي، على الرغم من المعارضة الشعبية الواسعة.

وحث ويكرمسينغ، حليف الرئيس المخلوع جوتابايا راجاباكسا، الذي ينهي ولايته بعد فراره من البلاد واستقالته، زملائه المشرعين على التوحد لإنقاذ الأمة.

وقال للبرلمان: «الناس لا يتوقعون منا السياسة القديمة، إنهم يتوقعون منا أن نعمل معًا».

لكنه شخصية مثيرة للانقسام، ولا يحظى بشعبية بين عامة الناس، لذا يتساءل النقاد عما إذا كان بإمكانه حشد الثقل السياسي والدعم العام لإنجاز المهمة.

احتجاجات غاضبة

وعين راجاباكسا ويكرمسينغ رئيسا للوزراء في مايو بعد أن أجبرت الاحتجاجات الغاضبة ماهيندا راجاباكسا شقيق راجاباكسا على التنحي والبحث عن ملاذ في قاعدة بحرية.

حيث فر غوتابايا راجاباكسا من سريلانكا في وقت سابق من هذا الشهر، وقدم استقالته عبر البريد الإلكتروني، وأصبح ويكرمسينغ رئيسًا بالإنابة قبل تصويت يوم الأربعاء، وكذلك رئيسًا للوزراء ووزيرًا للمالية.